YARIN OKULLAR AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE Mİ? 3 Nisan Pazartesi üniversitelerin açılacağı iller LİSTESİ! KYK yurtları açıldı mı? YÖK Erol Özvar açıklama: hazırlık, ön- lisans...

Öğrenciler için beklenen gün geldi! YÖK Erol Özvar- MEB Mahmut Özer son dakika açıklamalar burada! İlk-ortaokul, lise, üniversiteler: ön lisans, lisans, yükseklisans öğrencilerine güzel haber! Deprem felaketi ve kar nedeniyle bir çok ilde okullar kapatılmıştı. MEB'e bağlı okullar tek tek açılmaya başladı. Gözler bir süredir üniversitelerdeydi. YÖK Başkanı Erol Özvar fakülteleri açacakları tarihi duyurdu. Peki yarın okullar var mı, tatil mi? KYK yurtları açıldı mı? İşte 3 Nisan 2023 Pazartesi okulların (üniversitelerin) açılacağı iller listesi...