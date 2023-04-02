YARIN OKULLAR AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE Mİ? 3 Nisan Pazartesi üniversitelerin açılacağı iller LİSTESİ! KYK yurtları açıldı mı? YÖK Erol Özvar açıklama: hazırlık, ön- lisans...
Yarın üniversiteler açılıyor mu, okullar tatil mi, uzaktan mı, hibrit mi, KYK yurtları açıldı mı, açılacak mı soruları milyonlarca öğrenci tarafımdan araştırılıyor. Bu noktada YÖK Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak üniversitelerin açılacağı tarih belli olmuştu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, ''3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-23 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, uzak öğretim ile isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verildi. '' dedi. Hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora...
Öğrenciler için beklenen gün geldi! YÖK Erol Özvar- MEB Mahmut Özer son dakika açıklamalar burada! İlk-ortaokul, lise, üniversiteler: ön lisans, lisans, yükseklisans öğrencilerine güzel haber! Deprem felaketi ve kar nedeniyle bir çok ilde okullar kapatılmıştı. MEB'e bağlı okullar tek tek açılmaya başladı. Gözler bir süredir üniversitelerdeydi. YÖK Başkanı Erol Özvar fakülteleri açacakları tarihi duyurdu. Peki yarın okullar var mı, tatil mi? KYK yurtları açıldı mı? İşte 3 Nisan 2023 Pazartesi okulların (üniversitelerin) açılacağı iller listesi...
FLAŞ YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI!
Son dakika... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, "Üniversiteler 3 Nisan'da açılıyor, isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilecek." ifadelerini kullandı.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyen Özvar, üniversitelerde eğitimin 3 Nisan'da yüz yüze başlayacağını açıkladı.