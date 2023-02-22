YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Şubat 2023 Perşembe okul tatili olan İLLER LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...
Yarın okullar tatil mi, okullar hangi illerde ne zaman açılacak sorusu deprem felaketinin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası 20 Şubat'ta da Hatay'da 2 büyük deprem bir çok ili salladı. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları gündeme geldi. İşte 23 Şubat 2023 Perşembe okul tatil olan iller listesi! İstanbul, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Adıyaman...
Yarın okullar var mı, tatil mi sorusu Hatay'daki deprem sonrası tekrar gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. MEB'den son dakika açıklama geldi! Yarın okullar var mı, tatil mi belli oldu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisini ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hangi illerde okulların ne zaman açılacağına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. İl il açıklandı. Peki okullar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir 81 ilde yarın okullar tatil mi? İşte sıcak gelişmeler...
YARIN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ?
Son dakika... Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat Salı kent genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha küçük yaştaki çocuğa sahip kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da, Hamur ve Tutak ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği zorluklar nedeniyle söz konusu ilçelere bağlı köy okulları ve taşımalı eğitime 21 Şubat Salı günü ara verildiği kaydedildi.
22 Şubat için ise henüz tatil açıklaması yapılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
BAKAN ÖZER'İN SON AÇIKLAMALARI!
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada önemli olanın güvenli bir şekilde süreci yürütmek olduğunu belirterek sağlam raporu olmayan hiçbir birimde eğitim öğretimi başlatmayacaklarının altını çizdi.
Bugün 71 ilde eğitim öğretime başlayan öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilden diğer illere naklini aldıran öğrenci sayısının da 74 bin 884'e yükseldiğini açıkladı.
Deprem bölgesindeki 10 ile Elazığ'ın da eklendiğini ifade eden Bakan Özer, bu kentteki öğrenciler için ikinci dönemde devam şartı aranmayacağını söyledi.
Sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitimin başlatılacağını belirten Özer, "Sağlam raporu almadan kesinlikle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitimin başlayacağı illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmamışsa o okullarda eğitime başlamayacağız." dedi.