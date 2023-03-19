YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart 2023 Pazartesi okul tatili olan iller listesi! MEB - Valilik son dakika açıklama! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

20 Mart 2023 Pazartesi okul tatili olan iller listesi belli oldu. Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Valilik açıklamaları yakından takip edilirken milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi, velisi ve öğretmenler yarın hangi illerde okullar tatil olduğunu araştırmaya başladı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ve devam eden artçılar nedeniyle o illerde okullar kapalı kalmaya devam edecek. Peki kar tatili duyurusu var mı? İşte il il liste.