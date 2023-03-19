YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart 2023 Pazartesi okul tatili olan iller listesi! MEB - Valilik son dakika açıklama! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...
Yarın okullar var mı, tatil mi sorusu Pazartesi gününün yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda depremler ve kar nedeniyle bir çok ilde okullar tatil edildi. Gözler bu kez gelecek haftaya çevrildi. Peki 20 Mart 2023 Pazartesi okul tatili olan iller hangileri? Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Bolu, Düzce, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? İşte MEB - Valilik son dakika açıklamalar! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...
20 Mart 2023 Pazartesi okul tatili olan iller listesi belli oldu. Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Valilik açıklamaları yakından takip edilirken milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi, velisi ve öğretmenler yarın hangi illerde okullar tatil olduğunu araştırmaya başladı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ve devam eden artçılar nedeniyle o illerde okullar kapalı kalmaya devam edecek. Peki kar tatili duyurusu var mı? İşte il il liste.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Deprem bölgesinde okulların 3 kategoride açılmasına karar verilmişti. Birinci kategoride yer alab Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta, ikinci kategoride bulunan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açılmıştı.
Depremin en çok etkilendiği illerden olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise okulların 27 Mart Pazartesi günü açılmasına karar verildi. Buna göre bu 4 ilde yarın okullar kapalı olacak.
KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ!
20 Mart 2023 Pazartesi kar tatili olan il şuan için bulunmuyor. Son dakika bir duyuru geldiği taktirde haberimizde eklenecektir.
ŞANLIURFA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİ
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17 Mart 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.