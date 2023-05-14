YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 15 Mayıs 2023 Pazartesi ders var mı? MEB son dakika açıklamalar! Seçim tatili kaç gün? 16 Mayıs Salı günü...

15-16 Mayıs 2023 okullar tatil mi merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken öğrenciler ve velileri okulların durumunu araştırmaya koyuldu. Okullarda seçim nedeniyle saat sabah 8 ve akşam 5 arasında oylar kullanılacak ve sonrasında sayım aşamasına geçilecek. Peki Seçim tatili kaç gün? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 15 Mayıs 2023 Pazartesi ders var mı? 16 Mayıs Salı günü...