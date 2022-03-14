🔔YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 📣Valilik son dakika duyuruları! 15 Mart Salı kar tatili olan iller tam liste: Malatya, Gaziantep, Nevşehir, Kayseri...
15 Mart 2022 Salı günü ile ilgili Valiliklerden peş peşe 'kar tatili' duyuruları geliyor. Meteoroloji bir çok il için uyarılarda bulundu. Hal böyle olunca Valilikler tedbir amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verdi. 81 ildeki öğrenci, öğretmen ve veliler yarın okulların olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki Yarın okullar tatil mi? Yarın Malatya, Gaziantep, Nevşehir, Kayseri, İstanbul, Trabzon, Rize, Ordu, Bursa, Balıkesir, Diyabakır, Şanlıurfa'da okullar var mı? İşte 15 Mart Salı kar tatili olan iller tam liste...
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası bir çok ilde şiddetini artırıyor. Hayatı olumsuz etkileyen hava durumu nedeniyle eğitime de ara verildi. Valiliklerden 15 Mart Salı günü için kar tatili haberleri geliyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. Peki Yarın okul var mı, tatil mi? Malatya, Gaziantep, Nevşehir, Kayseri, İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 15 Mart Salı kar tatili olan iller tam liste haberimizde...
İSTANBUL'DA KAR YENİDEN BAŞLAYACAK
Meteorolojiden yeni soğuk hava dalgası uyarısı daha geldi. Megakentte geçtiğimiz perşembe günü başlayan kar yağışı tüm kenti beyaza bürümüştü. Bir önceki gün güneş yüzünü biraz gösterse de Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.