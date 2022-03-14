🔔YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 📣Valilik son dakika duyuruları! 15 Mart Salı kar tatili olan iller tam liste: Malatya, Gaziantep, Nevşehir, Kayseri...

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası bir çok ilde şiddetini artırıyor. Hayatı olumsuz etkileyen hava durumu nedeniyle eğitime de ara verildi. Valiliklerden 15 Mart Salı günü için kar tatili haberleri geliyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. Peki Yarın okul var mı, tatil mi? Malatya, Gaziantep, Nevşehir, Kayseri, İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 15 Mart Salı kar tatili olan iller tam liste haberimizde...