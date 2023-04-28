Yanıt Yayınları YKS TYT AYT deneme CEVAP ANAHTARI A-B kitapçığı PDF indir! 2023 Yanıt Yayınları TYT AYT sonuçları açıklandı mı? Türkçe, Matematik...
Yanıt Yayınları deneme sınavına katılan adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. YKS AYT sınavı 27 Nisan 2023 Perşembe günü uygulandı. İşte sınav takvimi ve soru kitapçığı cevap anahtarı...
28.04.2023 16:48 - Son Güncelleme: 28.04.2023 16:49
Yanıt Yayınları sınav takvimine göre adaylar AYT sınavına 27 Nisan 2023 Perşembe günü katıldı. 6. sayı AYT sınavı da 18 Mayıs 2023 Perşembe günü uygulanacak. Peki Yanıt Yayınları TYT AYT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yanıt Yayınları YKS TYT AYT deneme CEVAP ANAHTARI A-B kitapçığı PDF yayımlandı mı?