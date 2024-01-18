Karne kutlama mesajları 🎀 Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise 1. dönem resimli-yeni karne mesajları 2024!

İlk dönemin sonuna yaklaşırken, karne alacak öğrenciler için heyecan dolu bir bekleyiş başladı. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, anlamlı, kısa, uzun, güzel ve komik karne mesajlarıyla hareketlendi. Bu mesajlar, öğrenciler arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Veliler ve öğretmenler de en çok arananlar listesinde yer alan karne kutlama sözleriyle öğrencileri tebrik etmeye hazırlanıyor. İşte 1. dönem karnelerini alacak olan öğrenciler için seçilen en popüler karne mesajları...