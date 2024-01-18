İlk dönemin sonuna yaklaşırken, karne alacak öğrenciler için heyecan dolu bir bekleyiş başladı. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, anlamlı, kısa, uzun, güzel ve komik karne mesajlarıyla hareketlendi. Bu mesajlar, öğrenciler arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Veliler ve öğretmenler de en çok arananlar listesinde yer alan karne kutlama sözleriyle öğrencileri tebrik etmeye hazırlanıyor. İşte 1. dönem karnelerini alacak olan öğrenciler için seçilen en popüler karne mesajları...
Karne gününde kızına, oğluna, yakınının çocuğuna, öğrencilere ve ailesi için karne tebrik mesajı araştırmaları hızlandı. 1. dönemin sona ermesiyle karne alacak milyonlarca öğrenci için en güzel ve anlamlı sözleri sizler için derledik. İşte yeni, güzel, anlamlı karne mesajları...
Başarılarınızla gurur duyuyorum, harika bir dönem geçirdiniz!
Karne günün kutlu olsun! Başarılarınızın devamını dilerim.
Bu dönemki başarılarınız sizi daha da ileriye taşıyacak. Tebrik ederim!
🌟 Karneni al, başarıların parlasın! İlk dönemi muazzam bir şekilde tamamladın, tebrikler! 🚀👏
🌈 Başarılarını renklendiren ilk dönem bitti! İkinci dönemde de aynı enerjiyle devam et, sana inanıyoruz! 🎓✨
Her başarıda seninle birlikte gurur duyuyoruz. İlk dönem başarın için tebrikler, ikinci dönemde de yanındayız! 💪🌟