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Valiliklerden 14 ilde kapatma kararı! Kar tatili duyurusu bu sabah geldi! Öğrenciler okula gitmeyecek! Anaokulu, ilk ve orta dereceli okullar...

Meteoroloji'nin kar uyarısı sonrası 14 ilde okullar tatil edildi. 25 Aralık 2023 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren milyonlarca öğrenci ve velisi okulların hangi illerde tatil edildiğini araştırmaya başladı. Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliklerden peş peşe tatil duyuruları yapılmaya başlandı. İşte 25 Aralık 2023 kar nedeniyle okulların tatil edildiği iller ve ilçeler son dakika...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 06:36 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:23
Valiliklerden 14 ilde kapatma kararı! Kar tatili duyurusu bu sabah geldi! Öğrenciler okula gitmeyecek! Anaokulu, ilk ve orta dereceli okullar... 1

Kar yağışı 14 ilde hayatı olumsuz etkiledi. Bu nedenle Valiliklerden duyurular yapılmaya başlandı. Toplamda 13 ilde okullar tatil edildi. İşte son dakika gelişmeler...

Valiliklerden 14 ilde kapatma kararı! Kar tatili duyurusu bu sabah geldi! Öğrenciler okula gitmeyecek! Anaokulu, ilk ve orta dereceli okullar... 2

25 ARALIK 2023 PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

ARDAHAN

Ardahan Valiliği il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 25.12.2023 Pazartesi günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. '' denildi.

Valiliklerden 14 ilde kapatma kararı! Kar tatili duyurusu bu sabah geldi! Öğrenciler okula gitmeyecek! Anaokulu, ilk ve orta dereceli okullar... 3

ERZURUM

Erzurum Valiliği'nden yapılan 'kar tatili' duyurusu ise şöyle;

''Erzurum'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.''

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