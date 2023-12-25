Valiliklerden 14 ilde kapatma kararı! Kar tatili duyurusu bu sabah geldi! Öğrenciler okula gitmeyecek! Anaokulu, ilk ve orta dereceli okullar...

Kar yağışı 14 ilde hayatı olumsuz etkiledi. Bu nedenle Valiliklerden duyurular yapılmaya başlandı. Toplamda 13 ilde okullar tatil edildi. İşte son dakika gelişmeler...

Ardahan Valiliği il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 25.12.2023 Pazartesi günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. '' denildi.

25 ARALIK 2023 PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

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ERZURUM

Erzurum Valiliği'nden yapılan 'kar tatili' duyurusu ise şöyle;

''Erzurum'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.''