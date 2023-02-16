UZAKTAN EĞİTİM KARAR ALAN ÜNİVERSİTELER LİSTESİ 2023! Üniversiteler açılıyor mu, kesin online mi? YÖK duyurular!
Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze mi, uzaktan (online) mı olacak merak ediliyor. YÖK üniversitelerde son durumu açıkladı. Milyonlarca öğrenci Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle evlerine dönmüştü. MEB'e bağlı okullarda dersler 71 için 20 Şubat'ta açılacak. 10 ilde ise okullar 1 Mart'a kadar kapalı olacak. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? Hibrit yapan üniversiteler hangileri? Uzaktan eğitim karar alan üniversiteler belli oldu mu? İşte son dakika YÖK duyurular ve sıcak açıklamalar...
Üniversitelerin açılış tarihi ve uzaktan eğitim hakkında gelişmeler gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat'ta. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve toplam 10 ilde hissedilen depremin ardından alınan karara göre üniversiteler ve MEB'e bağlı okullar tatil edilmişti. Peki Üniversiteler açılıyor mu, kesin online mi? Hibrit yapan üniversiteler hangileri? İşte YÖK, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika eğitim açıklamaları...
ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU, ONLİNE Mİ?
Üniversitelerde 2. dönem için uzaktan eğitim kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını depremzedeler için kullanacağız, zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek yurtları inşallah misafirhane gibi kullanacağız." dedi.
YÖK'TEN AÇIKLAMA!
YÖK üniversitelerin durumu hakkında şu açıklamayı yaptı; "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle YükseköğretimKurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluylatamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bukapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi vebenzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur."
71 İL İÇİN KARAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 depremin ardından alınan kararları açıkladı. Bakan Özer, 20 Şubat Pazartesi günü depremden etkilenen 10 il dışındaki illerde eğitimin başlayacağını duyurdu.