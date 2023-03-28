Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı Erol Özvar ’Yüz yüze eğitime geçilebilir’ diyerek müjdeledi! Hazırlık, önlisans, lisans öğrencileri...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversiteler ile ilgili son açıklaması şöyle;

" Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor"