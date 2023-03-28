Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı Erol Özvar 'Yüz yüze eğitime geçilebilir' diyerek müjdeledi! Hazırlık, önlisans, lisans öğrencileri...
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemde sıkça araştırılırken Nisan ve Mayıs ayları çok konuşulmaya başlandı. Bu noktada YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Şartların elverişli olması durumunda online ve yüz yüze eğitimin bir arada verildiği hibrit eğitimin değerlendirileceğinin ifade edildiği açıklamada, ''Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir" denildi. Peki Üniversiteler Mayıs'ta mı açılacak? İşte detaylar...
Üniversitelerde son durum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları gündemde sıkça araştırılıyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı Erol Özvar 'Yüz yüze eğitime geçilebilir' diyerek müjdeledi! Hazırlık, önlisans, lisans, yükselisans, doktora öğrencileri dikkat, herkesi ilgilendiriyor. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversiteler ile ilgili son açıklaması şöyle;
" Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor"
Nisan ayında üniversitelerde online eğitimin devam etmesi bekleniyor. Yükseköğretim Kurulu'nun Mayıs ayında depremzedelerin yerleştirildiği yurtların durumu ve bölgedeki şartlara göre hibrit eğitim seçeneğini değerlendirmesi ön görülüyor.
Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.