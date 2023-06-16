ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DEVLET, VAKIF 2023! Kontenjan bilgileri: İstanbul, Ankara, İzmir! Üniversite kontenjanları illere göre dağılımları...

34 Yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan ek kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan sayısı 1 milyon 111 bine çıkıyor.

Ayrıca KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerde de 15 bin civarında kontenjan var.