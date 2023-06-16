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ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DEVLET, VAKIF 2023! Kontenjan bilgileri: İstanbul, Ankara, İzmir! Üniversite kontenjanları illere göre dağılımları...

Son dakika haberine göre üniversitelerde kontenjanlar netleşti. Buna göre devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri ve açıköğretimde kontenjan 1 milyon 61 bin olarak belirlendi. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrenciler için 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı. Ayrıca 34 yaş üzeri daha önce hiç üniversite eğitimi almamış kadınlar için de ayrıca ek kontenjan açıldı. ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DEVLET, VAKIF 2023! Kontenjan bilgileri: İstanbul, Ankara, İzmir! Üniversite kontenjanları illere göre dağılımları...

16.06.2023 16:39 - Son Güncelleme: 16.06.2023 16:44
ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DEVLET, VAKIF 2023! Kontenjan bilgileri: İstanbul, Ankara, İzmir! Üniversite kontenjanları illere göre dağılımları...

Son dakika... Devlet ve vakıf üniversitelerinde kontenjanlar netleşti. YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak. Hayalindeki üniversiteyi kazanabilmek için YKS'ye hazırlanan adaylar için son dakika duyuru geldi. Devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans kontenjanı 645 bin, depremzedelere 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı.

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ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DEVLET, VAKIF 2023! Kontenjan bilgileri: İstanbul, Ankara, İzmir! Üniversite kontenjanları illere göre dağılımları...

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023

3 milyon 527 bin 466 aday YKS'ye başvurdu.

Devlet, vakıf ve açıköğretim üniversitelerinde toplam kontenjan 1 milyon 61 bin.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DEVLET, VAKIF 2023! Kontenjan bilgileri: İstanbul, Ankara, İzmir! Üniversite kontenjanları illere göre dağılımları...

Devlet ve vakıf üniversitelerinde 388 bini önlisans, 465 bini lisans programlarında olmak üzere toplam 853 bin kontenjan bulunuyor.

Bu kontenjanların yüzde 79'u devlet üniversiteleri için yüzde 21'i vakıf üniversitelerine ayrıldı.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DEVLET, VAKIF 2023! Kontenjan bilgileri: İstanbul, Ankara, İzmir! Üniversite kontenjanları illere göre dağılımları...

34 Yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan ek kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan sayısı 1 milyon 111 bine çıkıyor.

Ayrıca KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerde de 15 bin civarında kontenjan var.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DEVLET, VAKIF 2023! Kontenjan bilgileri: İstanbul, Ankara, İzmir! Üniversite kontenjanları illere göre dağılımları...

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER

Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerinde, ilave yüzde 25 kontenjan Vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er burslu kontenjan ayrılması kararlaştırıldı.

Böylece 21 bin 215'i devlet, 3 bin 426'sı vakıf olmak üzere toplamda 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı. Bölgede 18 üniversite var.

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