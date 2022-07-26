TYT AYT 150,160, 170, 180, 200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? 27 Temmuz 2 yıllık/ 4 yıllık üniversite taban- tavan puanları SIRALAMA 2022!

200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversite tercihleri 27 Temmuz -5 Ağustos tarihleri arasında yapılmaya başlanacak. 27 Temmuz 2022'den itibaren başlayan tercih dönemi için öğrenciler; üniversitelerin taban-tavan puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Aynı zamanda öğrenciler 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilme imkanına sahip olacaktır. İşte merak edilenler!