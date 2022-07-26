TYT AYT 150,160, 170, 180, 200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? 27 Temmuz 2 yıllık/ 4 yıllık üniversite taban- tavan puanları SIRALAMA 2022!
150,160, 170, 180, 200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler üniversitelerin taban tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında araştırmalara başladı. Öğrenciler puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek. İşte üniversite taban-tavan puanları ve 2 yıllık / 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler...
26.07.2022 23:46 - Son Güncelleme: 26.07.2022 23:46
200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversite tercihleri 27 Temmuz -5 Ağustos tarihleri arasında yapılmaya başlanacak. 27 Temmuz 2022'den itibaren başlayan tercih dönemi için öğrenciler; üniversitelerin taban-tavan puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Aynı zamanda öğrenciler 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilme imkanına sahip olacaktır. İşte merak edilenler!