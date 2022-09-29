Vav TV İzle
Haberler Eğitim TUS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022! Tercihler ne zaman başlayacak?

TUS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022! Tercihler ne zaman başlayacak?

TUS sınav sonuçlarıyla ilgili beklenen duyuru yapıldı. Peki TUS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022! Tercihler ne zaman başlayacak?

29.09.2022 10:22 - Son Güncelleme: 29.09.2022 10:35
TUS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022! Tercihler ne zaman başlayacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), 4 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenmişti. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ÖSYM daha önce sınav sonuçlarının 29 Eylül 2022 tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Peki TUS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Tercihler ne zaman başlayacak? İşte sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022!

GALERİ DEVAM EDİYOR
TUS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022! Tercihler ne zaman başlayacak?

29 EYLÜL 2022 TUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bir süredir merakla beklenen TUS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den son dakika yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

TUS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022! Tercihler ne zaman başlayacak?

''04 Eylül 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

TUS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022! Tercihler ne zaman başlayacak?

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

29 Eylül tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

Öte yandan sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

TUS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022! Tercihler ne zaman başlayacak?

2022-TUS (2. DÖNEM) SINAV SONUÇLARI

2022-STS TIP DOKTORLUĞU (2. DÖNEM) SINAV SONUÇLARI

SON DAKİKA