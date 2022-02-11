Son dakika kararı MEB bakanı Mahmut Özer'den geldi! Bugün itibarıyla... Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş gelişme, kritik duyuru yapıldı
2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre sömestr tatili 24 Ocak- 4 Şubat tarihlerinde yapıldı. Yarıyıl tatili, 15 tatil diye de geçen bu süre zarfında sık sık okulların durumu araştırılıyordu. 7 Şubat'ta yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam etti ancak gündeme atılan uzaktan eğitime geçileceği yönündeki iddialar öğrenci ve velilerin kafasını karıştırmaya devam etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Özer ''Bugün itibarıyla'' diyerek yeni bilgileri aktardı. İşte Özer'in açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi. MEB resmen duyurdu. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni yakından ilgilendiriyor. 2. dönemin başlamasıyla birlikte uzaktan eğitime geçilecek mi? sorusu yeniden gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 7 Şubat'ta yüz yüze eğitime başladı. Okulların açılmasının hemen akabinde Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? soruları sık sık aratılır oldu. Bakan Özer bir süredir konuşulan yüz yüze eğitime ara verileceği yönündeki iddialara açıklık getirdi.
Çeşitli temaslarda bulunmak için Ordu'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını sürecinde okulların son durumuyla ilgili bilgiler veren Özer yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin net konuştu.
"İNŞALLAH BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMLE DEVAM ETTİRECEĞİZ"
Özer açıklamasının devamında şöyle konuştu;
"İnşallah Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek, inşallah bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz" diyen Bakan Özer, "Bu sürece katkılarından dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.