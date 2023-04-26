Seçim tatili öğrencilere göbek attıracak! 2023 Mayıs tatili için tarih NETLEŞTİ! 3 tatil + 9 gün! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Bunlara ek olarak bu yıl 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Bu tarihte milyonlarca seçmen sandık başına geçip oy kullanacak.

81 ilde gerçekleşecek seçimden bir sonraki gün okulların olup olmayacağı merak ediliyor.