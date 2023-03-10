PAZARTESİ OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? 13 Mart 2023 hangi illerde okullar açılacak? Okul tatili olan iller LİSTESİ! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim...

Pazartesi okullar tatil mi, 13 Mart 2023 hangi illerde okullar açılacak soruları gündemde öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Okul tatili olan iller listesi açıklandı. Anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri dikkat! Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz…'' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...