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Haberler Eğitim PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ders işlenecek mi? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ders işlenecek mi? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

1 Mayıs İşçi Bayramı için bekleyiş devam ediyor. Bu noktada milyonlarca öğrenci, velisi ve öğretmen 1 Mayıs'ta okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu yıl 1 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Hal böyle olunca hafta içi öğrenciler okula gidecek mi okullar açık olacak mı merak konusu oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Yani Pazartesi günü resmi kurumlar kapalı olacak. Peki 1 Mayıs Pazartesi 2023 okullar var mı, tatil mi? Anaokulu, ilk-ortaokul, lise...

28.04.2023 10:41 - Son Güncelleme: 28.04.2023 10:41
PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar yarım gün mü? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

Pazartesi okullar tatil mi, 1 Mayıs 2023 okullar var mı sorusu İşçi Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı dolayısıyla okullar 9 gün tatil edilmişti. Gözler şimdi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda. Milyonlarca anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12. sınıf öğrencileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde okulların açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

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PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar yarım gün mü? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

1 MAYIS 2023 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Buna göre her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ta resmi daireler kapalı olacak. Okullarda da 1 gün eğitim öğretime ara verilecek.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar yarım gün mü? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

ÖĞRENCİLER 3 GÜN TATİL YAPACAK

Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar yarım gün mü? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar yarım gün mü? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN 15 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek.

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