PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ders işlenecek mi? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...
1 Mayıs İşçi Bayramı için bekleyiş devam ediyor. Bu noktada milyonlarca öğrenci, velisi ve öğretmen 1 Mayıs'ta okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu yıl 1 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Hal böyle olunca hafta içi öğrenciler okula gidecek mi okullar açık olacak mı merak konusu oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Yani Pazartesi günü resmi kurumlar kapalı olacak. Peki 1 Mayıs Pazartesi 2023 okullar var mı, tatil mi? Anaokulu, ilk-ortaokul, lise...
28.04.2023 10:41 - Son Güncelleme: 28.04.2023 10:41
Pazartesi okullar tatil mi, 1 Mayıs 2023 okullar var mı sorusu İşçi Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı dolayısıyla okullar 9 gün tatil edilmişti. Gözler şimdi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda. Milyonlarca anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12. sınıf öğrencileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde okulların açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...