PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ders işlenecek mi? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

1 MAYIS 2023 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Buna göre her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ta resmi daireler kapalı olacak. Okullarda da 1 gün eğitim öğretime ara verilecek.