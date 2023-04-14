osym.gov.tr: YÖKDİL/1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI! YÖKDİL/1 sınav sonuçlarına nasıl bakılır? YÖKDİL/1 A-B-C-D soru kitapçığı cevapları FULL PDF indir!
YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den son dakika yapılan açıklamada, ''26 Mart 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi. Peki YÖKDİL/1 sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte osym.gov.tr: YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı ve A-B-C-D soru kitapçığı cevapları FULL PDF indirme seçeneği!
Son dakika haberine göre 26 Mart 2023 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2023-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı. Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı yabancı dil sınavının sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Peki YÖKDİL/1 sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte osym.gov.tr ekranı ile sonuç sorgulama ve soru kitapçığı ile cevap anahtarı!
Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.''
2023-YÖKDİL/1 SINAVI: CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
2023-YÖKDİL/1 adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Nisan 2023 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.