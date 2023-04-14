osym.gov.tr: YÖKDİL/1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI! YÖKDİL/1 sınav sonuçlarına nasıl bakılır? YÖKDİL/1 A-B-C-D soru kitapçığı cevapları FULL PDF indir!

Son dakika haberine göre 26 Mart 2023 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2023-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı. Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı yabancı dil sınavının sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Peki YÖKDİL/1 sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte osym.gov.tr ekranı ile sonuç sorgulama ve soru kitapçığı ile cevap anahtarı!