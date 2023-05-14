OKULLAR BU HAFTA TATİL Mİ 2023? Seçim haftası okullar 9 gün tatil mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Kayseri, Hakkari...
Okulların son durumuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Oy verme işlemleri tamamlandı gözler bu kez okulların tatiline çevrildi. Peki Okullar kaça kadar tatil? 18 Mayıs okullar yarım gün mü? Seçim sonrası okullar tatil mi? 16 Mayıs okullar tatil mi? Haftaya okullar tatil mi? Okullat bu hafta kaç gün tatil? Okullar 9 gün tatil mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Kayseri, Hakkari...
Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gitti. Oy verme işlemleri 08:00 - 17:00 olarak uygulandı. Vatandaşlar oy verme işlemlerini tamamlarken bu kez de okulların durumunu öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi bu hafta okullar tatil mi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamalar bu noktada gündemde yakından takip ediliyor. Bakan Özer 15 Mayıs için tatil duyurusu yapmıştı. Peki okullar 9 gün tatil mi? OKULLAR BU HAFTA TATİL Mİ 2023? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Kayseri, Hakkari...
OKULLAR 9 GÜN TATİL Mİ?
Okulların 9 gün tatil olması söz konusu değil. Seçim nedeniyle yalnızca 15 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil edildi. Öğrenciler 16 Mayıs 2023 Salı günü derslerine kaldığı yerden devam edecek.