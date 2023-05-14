OKULLAR BU HAFTA TATİL Mİ 2023? Seçim haftası okullar 9 gün tatil mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Kayseri, Hakkari...

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gitti. Oy verme işlemleri 08:00 - 17:00 olarak uygulandı. Vatandaşlar oy verme işlemlerini tamamlarken bu kez de okulların durumunu öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi bu hafta okullar tatil mi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamalar bu noktada gündemde yakından takip ediliyor. Bakan Özer 15 Mayıs için tatil duyurusu yapmıştı. Peki okullar 9 gün tatil mi? OKULLAR BU HAFTA TATİL Mİ 2023? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Kayseri, Hakkari...