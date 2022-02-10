Öğrencilere 1.250 TL para yardımı yapılacak, duyuru geldi! Tam 9 ay kesintisiz ödeme müjdesi! Geri ödeme yok! BMC burs başvurusu nasıl yapılır?

2. dönemin başlamasıyla birlikte BMC'den burs müjdesi geldi. "BMC İle Gelecek Senin" programı kapsamında en az 1.000 TL en fazla 1.250 TL olmak üzere para yardımı yapılacak. Peki kimler başvurabilir? Üniversiteye yeni başladıysanız, ya da ara sınıf öğrencisiyseniz başvuruda bulunabilirsiniz. 9 ay boyunca ödenecek bu burslar daha sonra öğrencilerden istenmeyecek, yani geri ödemesiz olacak. Başvuru tarihleri duyuruldu, işte detaylar...