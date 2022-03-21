Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor MEB kararını verdi! Herkes merak ediyordu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den çarpıcı yüz yüze eğitim açıklaması...

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? sorularına net yanıt! Yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Eğitim sistemimizde bulunan 855 bin dersliğin hiçbirisi yüz yüze eğitime ara vermeden eğitim-öğretime devam ediyor. Başarılı bir şekilde bu süreci, bu noktaya getirdik. İnşallah bundan sonra da hiçbir sıkıntı olmadan bu dönemi bitireceğiz " dedi.