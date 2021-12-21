Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni uzaktan eğitim kararı! Mahmut Özer detayları bir bir açıkladı 2 hafta boyunca kullanılacak

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin ardından bu kez öğretmenler için harekete geçti. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ilk kez kullanılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarıyıl tatili boyunca kullanılacağını duyurdu. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler uzun bir süre yüz yüze eğitim alamamıştı. Bu süreçte dersler uzaktan eğitim şeklinde verilmişti. Normalleşmeye geçilince de yüz yüze eğitim başladı. Bakan Özer yüz yüze eğitime geçilse de uzaktan eğitimin hep hayatımızda olacağını belirtmişti. EBA kullanılmaya devam ederken şimdi de ÖBA hayatımıza girdi. MEB'den yeni uzaktan eğitim kararı! İşte Mahmut Özer'in açıklamaları...