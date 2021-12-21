Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni uzaktan eğitim kararı! Mahmut Özer detayları bir bir açıkladı 2 hafta boyunca kullanılacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni duyuru yapıldı. Yarıyıl tatili için bekleyiş devam ederken uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için yeni bir projenin hayata geçirileceği bildirildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu uygulama ile daha gerçekçi temellere dayanan ve daha çok öğretmene ulaşan bir mesleki gelişim sistemine kavuşmuş olacağız.'' dedi. Koronavirüs salgını ile birlikte hayata geçirilen uzaktan eğitim artık yüz yüze eğitimle birlikte hayatımızda olacak. EBA pandemiden sonra da kullanılacak. EBA'nın yanında bir de öğretmenler için ÖBA kuruldu. Bakan Özer tarih verdi! Ocak ayında...
Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin ardından bu kez öğretmenler için harekete geçti. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ilk kez kullanılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarıyıl tatili boyunca kullanılacağını duyurdu. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler uzun bir süre yüz yüze eğitim alamamıştı. Bu süreçte dersler uzaktan eğitim şeklinde verilmişti. Normalleşmeye geçilince de yüz yüze eğitim başladı. Bakan Özer yüz yüze eğitime geçilse de uzaktan eğitimin hep hayatımızda olacağını belirtmişti. EBA kullanılmaya devam ederken şimdi de ÖBA hayatımıza girdi. MEB'den yeni uzaktan eğitim kararı! İşte Mahmut Özer'in açıklamaları...
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, bu dönemde odaklandıkları konulardan en önemlisinin, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesi olduğunu belirtti. Bu kapsamda çok boyutlu adımlar attıklarını belirten Özer, "Attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum. 2021 yılında düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre yüzde 34 artarken, bu artışla son 5 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk.