Milli Eğitim Bakanlığından son dakika gelişmesi, 2 gün sonra başlıyor! Mahmut Özer az evvel duyurdu! Anasınıfı, 1,2,3,4, sınıf, ortaokul ve liseler...

Mahmut Özer okullarla ilgili kararı resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan peş peşe açıklamalar! Anaokulundan lise son sınıf öğrencilerine kadar tüm öğrencileri, velileri ve öğretmenleri kapsıyor. Milyonlarca öğrenci deprem nedeniyle henüz 2. döneme başlayamadı. Öte yandan YKS ve LGS sınavına hazırlık yapan öğreneciler de sınavlarını beklerken bir yandan da konuları araştırıyor. İşte MEB tarafından alınan son dakika tüm kararlar...