Milli Eğitim Bakanlığı’ndan flaş yüz yüze eğitim kararı geldi! Mahmut Özer kritik açıklamayı paylaştı! Öğrenciler eğer 7 günü beklemezlerse...

Yüz yüze eğitimde son durum merak ediliyor. Okullar tekrar kapatılır mı endişesi milyonlarca kişide var. Bakan Özer her fırsattı online eğitime geçilmeyeceğini tüm tedbirler eşliğinde okulların açık tutulacağını dile getirse de internet arama motolarında 'Yüz yüze eğitim bitecek mi?' soruları araştırılıyor. Özer Trabzon'da eğitim değerlendirme toplantısı öncesinde gündemdeki sorulara ilişkin yanıtlar verdi. Özer net konuştu! İşte MEB'den son dakika öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ilgilendiren kritik açıklamalar...