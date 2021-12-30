Milli Eğitim Bakanlığı kararını verdi, resmen değişti! Bugünden itibaren geçerli olacak: Ders ve ek ders saatlerinde...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ders ve ek ders saatlerine ilişkin mevcut kararda değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan duyuruya göre öğretmenlerinin ders ve ek ders saatleri yeniden düzenlendi. Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlandı. Yeni kararın Resmi Gazete'de yer almasının ardından detaylar merak edildi. İşte MEB'den flaş değişikliğe ilişkin bilgiler...
Ders ve ek ders saatlerinde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve değişiklik yapıldı. Tüm öğretmenleri ilgilendiren karar 29 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yer aldı. Kararda yer alan bilgide, ''Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.'' ifadeleri yer aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
İşte yapılan değişikliğin detayları;
MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "ders görevleri ile" ibaresi "ders görevleri hariç olmak üzere," şeklinde değiştirilmiştir.