Milli Eğitim Bakanlığı kararını verdi, resmen değişti! Bugünden itibaren geçerli olacak: Ders ve ek ders saatlerinde...

Ders ve ek ders saatlerinde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve değişiklik yapıldı. Tüm öğretmenleri ilgilendiren karar 29 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yer aldı. Kararda yer alan bilgide, ''Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.'' ifadeleri yer aldı.