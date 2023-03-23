Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Tatil' diyerek duyurdu! Okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar Ramazan'da... MEB'den flaş karar, kabul edildi!
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyordu ve belli oldu. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası okullarda ikinci dönem tüm okullarda geç başladı. MEB takvimine göre normal şartlarda 6 Şubat'ta başlaması gereken eğitim dönemi 71 ilde 20 Şubat'ta, deprem bölgesi ilan edilen illerde ise kademeli olarak 1 Mart itibariyle açılmaya başladı. Bu noktada gözler tatil tarihlerine çevrildi. Bir süredir ara tatil hakkında bir çok araştırma yapılıyordu. Netleşti! Peki Nisan ara tatil ne zaman?
23.03.2023 09:46 - Son Güncelleme: 23.03.2023 09:47
MEB'den flaş karar! İlkokul, ortaokul, anaokulu, lise tüm öğrencileri ilgilendiriyor. 2. dönem okullarına devam eden öğrenciler dikkat! O tarihte okulllar tatile girecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarını yakından takip eden öğrenciler, velileri ve öğretmenleri kapsıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte öğrencilerin tatil tarihi de netleşmiş oldu. Ramazan'da okullar tatil mi soruna yanıt geldi. İşte MEB'in belirlediği ara tatil tarihleri ve Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) güncel takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak.