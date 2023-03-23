Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Tatil' diyerek duyurdu! Okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar Ramazan'da... MEB'den flaş karar, kabul edildi!

MEB'den flaş karar! İlkokul, ortaokul, anaokulu, lise tüm öğrencileri ilgilendiriyor. 2. dönem okullarına devam eden öğrenciler dikkat! O tarihte okulllar tatile girecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarını yakından takip eden öğrenciler, velileri ve öğretmenleri kapsıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte öğrencilerin tatil tarihi de netleşmiş oldu. Ramazan'da okullar tatil mi soruna yanıt geldi. İşte MEB'in belirlediği ara tatil tarihleri ve Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları...