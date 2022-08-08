Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kesinlikle’ diyerek uyardı! MEB’den flaş kayıt kararı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri ve velileri o hatayı sakın yapmayın

Yeni eğitim öğretim yılı heyecanla beklenirken Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor.

MEB'in yayımladığı takvime göre anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor. Buna göre 12 Eylül tarihi itibariyle de dersler başlayacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullar açılmadan önce bir çok konuya açıklık getirdi.