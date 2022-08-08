Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kesinlikle’ diyerek uyardı! MEB’den flaş kayıt kararı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri ve velileri o hatayı sakın yapmayın
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Kesinlikle' diyerek uyardı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Takvime göre okullar bu yıl Eylül ayının 12'sinde açılacak. Yarıyıl tatilinin ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te de ikinci ara tatil yapılacak. İkinci ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirildi. Milyonlarca ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencisi tatiline devam ederken Bakan Özer'den flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...
08.08.2022 20:10 - Son Güncelleme: 08.08.2022 20:10
Yeni eğitim öğretim yılı heyecanla beklenirken Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor.
MEB'in yayımladığı takvime göre anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor. Buna göre 12 Eylül tarihi itibariyle de dersler başlayacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullar açılmadan önce bir çok konuya açıklık getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölücü terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada 1 Mayıs 1992'de şehit olan İlhami Özenç'in adının verildiği ortaokulun açılışına katıldı.