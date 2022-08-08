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Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kesinlikle’ diyerek uyardı! MEB’den flaş kayıt kararı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri ve velileri o hatayı sakın yapmayın

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kesinlikle’ diyerek uyardı! MEB’den flaş kayıt kararı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri ve velileri o hatayı sakın yapmayın

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Kesinlikle' diyerek uyardı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Takvime göre okullar bu yıl Eylül ayının 12'sinde açılacak. Yarıyıl tatilinin ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te de ikinci ara tatil yapılacak. İkinci ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirildi. Milyonlarca ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencisi tatiline devam ederken Bakan Özer'den flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...

08.08.2022 20:10 - Son Güncelleme: 08.08.2022 20:10
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kesinlikle’ diyerek uyardı! MEB’den flaş kayıt kararı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri ve velileri o hatayı sakın yapmayın

Yeni eğitim öğretim yılı heyecanla beklenirken Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor.
MEB'in yayımladığı takvime göre anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor. Buna göre 12 Eylül tarihi itibariyle de dersler başlayacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullar açılmadan önce bir çok konuya açıklık getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kesinlikle’ diyerek uyardı! MEB’den flaş kayıt kararı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri ve velileri o hatayı sakın yapmayın

Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda başlatılan incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kesinlikle’ diyerek uyardı! MEB’den flaş kayıt kararı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri ve velileri o hatayı sakın yapmayın

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölücü terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada 1 Mayıs 1992'de şehit olan İlhami Özenç'in adının verildiği ortaokulun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kesinlikle’ diyerek uyardı! MEB’den flaş kayıt kararı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri ve velileri o hatayı sakın yapmayın

Okulların 17 Haziran'da kapanmasıyla başlayan yaz okullarından 1 milyon öğrencinin faydalandığını bildiren Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış hazırlıklarına yönelik haziran ayında tüm okul yöneticileriyle ilk toplantının yapıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kesinlikle’ diyerek uyardı! MEB’den flaş kayıt kararı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri ve velileri o hatayı sakın yapmayın

Özer, okul yöneticilerinin tatil yapmadan okulları yeni döneme hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, öğretmen, öğrenci ile velilerin yeni eğitim yılında yepyeni binalara ve sorunları çözülmüş çok güzel eğitim ortamlarına kavuşacaklarını vurguladı.

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