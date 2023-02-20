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Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer AÇIKLAMA CANLI İZLE! 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgelerinde okullar 1 Mart'ta mı açılacak, uzatıldı mı? Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Adana, Malatya...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer AÇIKLAMA CANLI İZLE! 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgelerinde okullar 1 Mart'ta mı açılacak, uzatıldı mı? Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Adana, Malatya...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı yaptı. Bakan Özer, "Önemli olan çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullarında buluşturmak." ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda 10 ilde eğitimin ne zaman başlayacağı bugün belli olacak. Peki, 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgelerinde okullar 1 Mart'ta mı açılacak, uzatıldı mı? İşte detaylar...

20.02.2023 09:44 - Son Güncelleme: 20.02.2023 09:44
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer AÇIKLAMA CANLI İZLE! 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgelerinde okullar 1 Mart’ta mı açılacak, uzatıldı mı? Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Adana, Malatya...

Türkiye'yi yasa boğan depremler ardından okulların tatil süresinde değişikliğe gidilmişti. Milli Eğitim Bakanı Özer, 10 ildeki okulların durumuna ilişkin değerlendirme sonuçlarını bugün açıklayacak. Peki, 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgelerinde okullar 1 Mart'ta mı açılacak, uzatıldı mı? İşte detaylar...

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer AÇIKLAMA CANLI İZLE! 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgelerinde okullar 1 Mart’ta mı açılacak, uzatıldı mı? Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Adana, Malatya...

10 İLDEKİ OKULLARIN DURUMUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer AÇIKLAMA CANLI İZLE! 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgelerinde okullar 1 Mart’ta mı açılacak, uzatıldı mı? Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Adana, Malatya...

10 ildeki okulların durumuna ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile çok detaylı bir değerlendirme yaptıklarını belirten Özer, değerlendirme sonuçlarını bugün açıklayacaklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer AÇIKLAMA CANLI İZLE! 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgelerinde okullar 1 Mart’ta mı açılacak, uzatıldı mı? Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Adana, Malatya...

MAHMUT ÖZER AÇIKLAMALARI CANLI İZLE!

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer AÇIKLAMA CANLI İZLE! 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgelerinde okullar 1 Mart’ta mı açılacak, uzatıldı mı? Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Adana, Malatya...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile 10 ilde okulların açılacağı yerlere ilişkin çok detaylı bir değerlendirme yaptıklarını, ardında da diğer yetkililer ile birlikte Nurdağı'na geldiklerini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada tüm birimlerin koordinasyon hâlinde çalıştığını söyledi.

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