Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer AÇIKLAMA CANLI İZLE! 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgelerinde okullar 1 Mart’ta mı açılacak, uzatıldı mı? Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Adana, Malatya...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile 10 ilde okulların açılacağı yerlere ilişkin çok detaylı bir değerlendirme yaptıklarını, ardında da diğer yetkililer ile birlikte Nurdağı'na geldiklerini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada tüm birimlerin koordinasyon hâlinde çalıştığını söyledi.