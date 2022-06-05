meb.gov.tr LGS cevap anahtarı! LGS sözel kitapçığı FULL A-B-C-D kitapçığı soru ve cevap anahtarı! 2022 LGS SÖZEL SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR!

2022 LGS sınav soruları cevapları! Türkçe, Matematik gibi temel dersler başta olmak üzere LGS sınavında adaylara sorulan 90 soru öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Liselere Giriş Sınavı bu sabah 09:30 itibariyle başladı ve sona erdi. LGS sınavının bitiminin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımlayacağı LGS soruları ve cevapları açıklamasına çevrildi. MEB'den gelen son dakika açıklamasıyla LGS sözel ve sayısal soru kitapçığı ve cevapların yayımlandığı duyuruldu. İşte, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2022 LGS (Sözel) soruları ve cevap kitapçığı!