meb.gov.tr: İOKBS A-B-C-D sözel- sayısal soru kitapçığı FULL! 4 Eylül İOKBS Bursluluk 5.6.7.8.9.10.11. sınıf SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR! Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih...
4 Eylül Pazar günü MEB tarafından gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavının ardından öğrenciler soru ve cevapların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar katıldı. 2021 İOKBS (PYBS) sınavına katılan öğrencilere sınavda 100 soru soruldu ve 120 dakikada sınav tamamlandı. Öğrenciler bursluluk sınavı cevaplarını öğrenerek puan hesaplama yapmak istiyor. Bu kapsamda binlerce öğrencinin giriş yaptığı İOKBS bursluluk sınavı soru cevapları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, bursluluk sınavı soru cevapları ne zaman açıklanacak?
meb.gov.tr: İOKBS Bursluluk sınavı bu pazar günü 81 il genelinde uygulandı. Sınava giren milyonlarca öğrenci MEB tarafından yayımlanan İOKSB Bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS soru ve cevaplarını PDF şeklinde yayımlıyor. İşte İOKBS 2022 cevap anahtarı A-B-C-D kitapçığı! MEB İOKBS soruları ve cevapları PDF indir! İOKBS SÖZEL-SAYISAL soru kitapçığı FULL!
İOKBS BURSLULUK SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
2022 yılına ait soru ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Ancak haberimizden geçmiş yıla ait Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz;
5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.