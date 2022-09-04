meb.gov.tr: İOKBS A-B-C-D sözel- sayısal soru kitapçığı FULL! 4 Eylül İOKBS Bursluluk 5.6.7.8.9.10.11. sınıf SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR! Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih...

meb.gov.tr: İOKBS Bursluluk sınavı bu pazar günü 81 il genelinde uygulandı. Sınava giren milyonlarca öğrenci MEB tarafından yayımlanan İOKSB Bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS soru ve cevaplarını PDF şeklinde yayımlıyor. İşte İOKBS 2022 cevap anahtarı A-B-C-D kitapçığı! MEB İOKBS soruları ve cevapları PDF indir! İOKBS SÖZEL-SAYISAL soru kitapçığı FULL!