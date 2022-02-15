MEB’den son dakika yüz yüze eğitim kararı, artık değişti! Mahmut Özer milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren flaş açıklamayı yaptı! O öğrenciler okula gelmeyecek

"SALGIN NEDENİYLE TÜM SINIFLARI KAPALI OLAN OKULUMUZ BULUNMAMAKTA"

Bakan Özer, Gaziantep Valiliği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "7 Şubat'ta başlamış olduğumuz ikinci dönemde yine yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulu'nun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceğiz. Bugün itibariyle Covid-19 salgını dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Okullarımız her türlü tedbiri alarak bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacaktır" dedi.