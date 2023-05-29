MEB’den kritik okullar kapanıyor müjdesi! Öğrenciler o tarihte tatil yapacak! Mahmut Özer il il açıkladı! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Öğrnecilere ''Okullar tatil oluyor'' müjdesi geldi! Haziran ayı geldi çattı, bu noktada yaz tatili hakkında araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların kapanacağı ve yaz tatilin başlayacağı tarihi açıkladı. Öğrenciler için beklenen takvim yayımlandı. 81 il genelinde okul okuyan anaokulu, ilk ve ortaokul, lise öğrencileri MEB'in açıkladığı tarihlerde tatil yapacak ve yine MEB'in açıkladığı tarihlerde de okullarına dönecek. Peki yaz tatili ne zaman başlıyor? Yaz tatili uzadı mı? Okullar ne zaman kapanacak? Gelin birlikte bakalım...