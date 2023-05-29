MEB'den kritik okullar kapanıyor müjdesi! Öğrenciler o tarihte tatil yapacak! Mahmut Özer il il açıkladı! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...
Milyonlarca öğrenci Mayıs ayında peş peşe seçim tatili yaptı. Ayrıca 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta da 2 tatili kaptı. Gözler bu kez yeni açıklamalarda. MEB takvimi yayımladı. O tarihte okullar kapanacak! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerine müjdeli haber az evvel geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. 81 ilde okul okuyan öğrencileri kapsıyor! Tatil tarihleri belli oldu. Bu yıl okullar o tarihte kapanıp, o tarihte açılacak. Haziran ayının da gelmesiyle beraber belli oldu. İşte detaylar...
Öğrnecilere ''Okullar tatil oluyor'' müjdesi geldi! Haziran ayı geldi çattı, bu noktada yaz tatili hakkında araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların kapanacağı ve yaz tatilin başlayacağı tarihi açıkladı. Öğrenciler için beklenen takvim yayımlandı. 81 il genelinde okul okuyan anaokulu, ilk ve ortaokul, lise öğrencileri MEB'in açıkladığı tarihlerde tatil yapacak ve yine MEB'in açıkladığı tarihlerde de okullarına dönecek. Peki yaz tatili ne zaman başlıyor? Yaz tatili uzadı mı? Okullar ne zaman kapanacak? Gelin birlikte bakalım...
10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.