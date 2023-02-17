MEB'den kritik okul kararı, belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Başlıyoruz' diyerek tarihi açıkladı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem toplam 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken okullar da kapatılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı bu kapsamda 81 ilde okulları tatil etti. Millli Eğitim Baaknı Mahmut Özer son açıklamasında 10 ilde okulların 1 Mart'a kadar kapalı kalacağını, diğer illerde ise okulların 20 Şubat Pazartesi günü açılacağını duyurmuştu. Bakan Özer'den bugün son dakika yeni açıklama geldi. ''10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız'' Peki okullar hangi illerde ne zaman açılacak? İşte MEB son dakika açıklamalar: öğretmen ve öğrencilerin son durumu...
MEB'den kritik okul kararı, az evvel belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Başlıyoruz' diyerek tarihi açıkladı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerini ilgilendiriyor. 6 Şubat 2032 tarihinde Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem meydana gelmiş ve depremler 10 ilde de hissedilmişti. Arama kurtarma çalışmaları bugün 12. gününde devam ederken, milyonlarca öğrenci, velisi ve öğretmen de MEB'den gelen son dakika açıklamaları takip ediyor. Okullar deprem dolayısıyla bir süredir kapalı. Peki dersler ne zaman başlayacak? İşte son dakika gelişmelerin detayları...
Son dakika...Okullarda 2. dönem Kahramanmaraş depremi dolayısıyla ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılış tarihiyle ilgili az önce yeni açıklamalarda bulundu.
Bakan Özer daha önce "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." demişti. Ancak yanlış anlaşılma nedeniyle yeni bir açıklamada bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
''Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de. Sadece hasarlı binaların değil, tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. Çocuklarımızı ne olursa olsun değil, en güvenli şekilde eğitime başlatacağız."
SALI GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ
Özer bugün milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni ilgilendiren son dakika bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız" dedi.
Bakan Özer, deprem bölgesinden gelen depremzede öğretmenlerin nakil ve görevlendirmeleriyle ilgili tüm süreçleri nihayetlendirdiklerini ve hafta sonu açıklayacaklarını bildirdi.
Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Başkent Öğretmenevine yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.