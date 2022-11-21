MEB’den kritik karar, onay verildi! Bugünden itibaren geçerli! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az önce duyurdu! Öğretmenler ve 6,7,8. sınıf öğrencileri...

Öğrencilere başarılar dileyen Bakan Özer, öğretmenler odasına da konuk oldu. Öğretmenlerle sohbet eden Özer'in bir de müjdesi vardı. Özer, "Daha önceden, öğretmenlerimizin, öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimle yararlanmaları ile ilgili bir imkan getirmiştik.