MEB'den kritik ders kararı, ve netleşti! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ''Açılacak'' diyerek duyurdu! Yaz tatilinden sonra ilkokul, ortaokul, liseler...
Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi bugün karnelerini aldı. 16 Haziran 2023 tarihinde 2022-2023 eğitim öğretim süreci sona erdi. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te katıldığı Afet Bölgesi Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme ve İl Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Eylül ayı başı itibarıyla deprem bölgesinde okul ve derslik sayısında afet öncesi koşullara yeniden kavuşulacağını söyledi. Ayrıca öğrencilerin merakla araştırdığı okullar hangi ay açılacak sorusuna da yanıt verdi. Peki Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o tarihi işaret etti. MEB'den kritik ders kararı, ve netleşti! Yusuf Tekin ''Açılacak'' diyerek duyurdu! Yaz tatilinden sonra ilkokul, ortaokul, liseler Eylül ayında okullarına dönecek. Bu yıl okullar 12 Eylül'de açıldı. 1. ara tatil 14-18 Kasım'da yapıldı. Yarıyıl tatili 23 Ocak- 3 Şubat tarihlerinde uygulandı. 2. dönem 6 Şubat'ta başladı. 2. ara tatil ise 17 Nisan'da başlayıp 20 Nisan'da sona erdi. 2. dönemin son ders zili ise 16 Haziran'da çaldı. Gözler şimdi yaz tatili ve yeni eğitim öğretim yılı takviminde. İşte Yusuf Tekin'in konuya ilişkin açıklamaları...
2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ YAYINLANDI MI?
Öncelikle MEB tarafından henüz 2023- 2024 eğitim öğretim yılı takviminin yayımlanmadığını belirtelim. Ancak okulların 11 Eylül Pazartesi günü açılacağı konuşuluyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Okullarda 3 aylık yaz tatili, Eylül'ün 11'inde sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karne günü son ders zilinin çalmasının ardından yaz tatiline çıkacak.