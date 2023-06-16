MEB’den kritik ders kararı, ve netleşti! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ’’Açılacak’’ diyerek duyurdu! Yaz tatilinden sonra ilkokul, ortaokul, liseler...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o tarihi işaret etti. MEB'den kritik ders kararı, ve netleşti! Yusuf Tekin ''Açılacak'' diyerek duyurdu! Yaz tatilinden sonra ilkokul, ortaokul, liseler Eylül ayında okullarına dönecek. Bu yıl okullar 12 Eylül'de açıldı. 1. ara tatil 14-18 Kasım'da yapıldı. Yarıyıl tatili 23 Ocak- 3 Şubat tarihlerinde uygulandı. 2. dönem 6 Şubat'ta başladı. 2. ara tatil ise 17 Nisan'da başlayıp 20 Nisan'da sona erdi. 2. dönemin son ders zili ise 16 Haziran'da çaldı. Gözler şimdi yaz tatili ve yeni eğitim öğretim yılı takviminde. İşte Yusuf Tekin'in konuya ilişkin açıklamaları...