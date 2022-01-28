MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı! Bu 2 haftalık yarıyıl tatilinden sonra... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel kritik açıklamayı yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yüz yüze eğitim kararı duyuruldu. Milyonlarca öğrenci 24 Şubat'ta yarıyıl tatiline girdi. 2022 MEB takvimine göre 7 Şubat'ta 2. dönem başlıyor. Dolayısıyla öğrencilerin tatili de bu hafta sonu bitiyor. Okulların açılmasına az bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik açıklamalar geldi. 2. dönem derslerin yüz yüze mi yoksa online mi yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Özer konuştu öğrenci ve velilerin akıllarındaki tüm sorular yanıt buldu. Özer'in açıklamasına göre bu 2 haftalık yarıyıl tatilinden sonra...
Şimdilerde yarıyıl tatilinde olan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bir yandan da Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Yarıyıl tatili uzatılacak mı? sorularına yanıt arıyor. Gündemde yarıyıl tatili uzatılacağı yönünde iddialar yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tatilin uzatılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Buna göre 7 Şubat Pazartesi günü okullar açılıyor. Bakan Özer yarıyıl tatili devam ederken yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika kritik açıklamalarda bulundu. MEB yüz yüze eğitim kararını verdi. Bu 2 haftalık yarıyıl tatilinden sonrası için okulların durumu belli oldu. İşte yeni gelişmeler...
ÇOK SORULAN O SORUYA YANIT VERDİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'da gerçekleştirilen Geleneksel Eğitim Sempozyumuna katıldı. Burada kendisine yöneltilen Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi? sorularına "Bu 2 haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlılık ile yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular; acaba tatil uzayacak mı? Ben de bu soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar ve AVM'ler değildir?" sözleriyle yanıt verdi.
Bakanlık görevine başladığı 6 Ağustos'tan itibaren söylediği 3 önemli konuyu hatırlatan Bakan Özer, "Birincisi devir teslim töreninde, 'Okulların yüz yüze açık kalması için covid salgınının sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yoktur' dedim. Sonrasında okulların ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğuna değindim. Giderek tonu artırarak da okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi olmadığını, milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladım ve Allah'a şükür, 6 Eylül'de başladığımız birinci dönem serüvenimizi hiç kesintiye uğratmadan, haftada 5 gün tüm eğitim kademelerinde başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ KUTLADI
Okullarını özleyen öğrencilerin bu sürecin başarılı yürütülmesinde çok büyük katkı sağladığını belirten Bakan Özer, "O çocuklarımız maske, mesafe, hijyene inanılmaz şekilde, beklentilerimizin çok ötesinde riayet etti. Çocuklarımızın okul ortamı, arkadaşları ve öğretmenlerini ne kadar özlediğini gösterdi. Elbette bu sürecin kahramanları her zaman olduğu gibi öğretmenlerimizdi. Öğretmenlerimiz yaklaşık 5 ay maskeyle ders anlattı.
Aşılanma oranlarında sadece Türkiye ortalamasının üzerinde değil, tüm gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin üzerinde aşılanma oranına sahip. Öğretmenleri maskeyle, büyük zorluklarla eğitimi sürdürme kararlılığından ve aşılanmayla hem kendi sağlıklarını hem de okulların yüz yüze eğitime devam etmesindeki umut ve güvenirliği artırarak toplumda örnek teşkil ettikleri için kutluyorum" diye konuştu.