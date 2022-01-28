MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı! Bu 2 haftalık yarıyıl tatilinden sonra... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel kritik açıklamayı yaptı

ÇOK SORULAN O SORUYA YANIT VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'da gerçekleştirilen Geleneksel Eğitim Sempozyumuna katıldı. Burada kendisine yöneltilen Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi? sorularına "Bu 2 haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlılık ile yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular; acaba tatil uzayacak mı? Ben de bu soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar ve AVM'ler değildir?" sözleriyle yanıt verdi.