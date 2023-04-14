MEB'den flaş yeni karar, onaylandı! Bakan Mahmut Özer ''Ara tatil sonrası'' diyerek işaretledi! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
Ramazan Bayramı yaklaşırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de açıklamaları yakından takip ediliyor. Okullar 81 il genelinde açıldı. Ancak deprem bölgesindeki bazı ilçelerde okullar hala kapalı. Konuya ilişkin Bakan Mahmut Özer flaş açıklamalarda bulunurken tarih de verdi. Öte yandan Bayram tatili hakkında da güncel açıklamalar bulunuyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kritik kararlar verildi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! Tek tek açıklandı. O illerde ve o tarihlerde...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni kararlar duyurulmaya devam ediyor. Tüm öğrencileri ilgilendiren son dakika gelişmelere haberimizde yer verdik. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son olarak bugün yeni açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da yaptığı açıklamalarda, bugün başlayan ara tatilin ardından Adıyaman ve Hatay'da bulunan tüm okulların da açılacağını belirtti.
"81 İLDE TÜM İLÇELERDE EĞİTİM BAŞLAYACAK"
Bakan Mahmut Özer, "Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan yani 1 haftalık ara tatil sonrası eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Yani 24 Nisan itibari ile 81 ilde tüm ilçelerde eğitim başlayacak" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik açılan kurslardan 145 bin öğrencinin yararlandığını belirterek, bu kursların ara tatilde açık kalmaya devam edeceğini bildirdi.