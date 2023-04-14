MEB’den flaş yeni karar, onaylandı! Bakan Mahmut Özer ’’Ara tatil sonrası’’ diyerek işaretledi! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

"81 İLDE TÜM İLÇELERDE EĞİTİM BAŞLAYACAK"

Bakan Mahmut Özer, "Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan yani 1 haftalık ara tatil sonrası eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Yani 24 Nisan itibari ile 81 ilde tüm ilçelerde eğitim başlayacak" ifadelerini kullandı.