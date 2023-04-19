MEB’den flaş yaz tatili kararı, onay geldi! Mahmut Özer okullar için o tarihi işaretledi! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12. sınıf öğrencileri...

MEB'den flaş yaz tatili kararı, onay geldi! Mahmut Özer okullar için o tarihi işaretledi! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12. sınıf öğrencilerini ilgilendiriyor. 81 ile duyuru yapıldı ve 2023 yılı eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı.