MEB’den flaş OKUL ve SINAV kararı! Mahmut Özer ve Erdoğan tek tek paylaştı! 13 - 27 Mart detayı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8.9,10,11,12. sınıflar...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okullar 81 ilde tatil edilmişti. Ardından önce 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açıldı. Bu kez gözler kalan 10 ilde çevrildi. Deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde okulların kademeli olarak açılmasına karar verildi. Detaylar Mahmut Özer tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanırken, bir açıklama da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. Çadır ve Konteynerlerde kurduğumuz eğitim yuvalarında evlatlarımızı hem yeniden okula hazırlıyor hem de depremin ruhlarda açtığı yaraları gidermeye çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.