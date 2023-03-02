MEB'den flaş karar, onay çıktı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer o illeri uyardı ''Açacağız'' Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar okula...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama! O illeri tek tek uyardı! Milyonlarca öğrenci Kahramanmaraş depreminin ardından MEB'den gelen son dakika duyuruları yakından takip etmeye başladı. 10 ilde halen okullar kapalıyken, 2. dönemin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. MEB daha önce YKS ve LGS sınavlarından 2. dönem konularının çıkmayacağını duyurmuştu. LGS ve YKS adayları bu habere çok sevinirken, yeni duyurular da oldukça dikkat çekiyor. 81 ilde eğitim öğretim gören öğrencileri ilgilendiriyor. İşte 13 Mart, 27 Mart detayı...
MEB'den flaş karar, onay çıktı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer o illeri uyardı! 10 ildeki Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar okula o tarihte gitmeye başlayacak. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulunmuştu. Gözler son açıklamalara çevrildi. İşte gelişmeler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? ONAY VERİLDİ! O TARİHTE BAŞLIYOR...
Mahmut Özer, Sepremden etkilenen 10 ili kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuklarını ve 3 kategoriye ayırdıklarını bildirdi. İşte açıklama...
"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.
Birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibarıyla eğitime başlıyoruz."
İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim, öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor.
Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz uzatmayı, eğitim öğretimine ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz. Dolayısıyla bu on ilimizi eğitim öğretimiyle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde normalleşme sürecini bugün itibarıyla, bugün almış olduğumuz kararlarla başlatmış oluyoruz.
Bunlara ilave olarak 10 ilimizde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açacağız.
Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanede gören öğrencilerimiz eğitim almayacak, ayrıca 7-24 fedakar bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecekler.''