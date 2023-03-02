MEB’den flaş karar, onay çıktı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer o illeri uyardı ’’Açacağız’’ Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar okula...

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim, öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor.

Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz uzatmayı, eğitim öğretimine ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz. Dolayısıyla bu on ilimizi eğitim öğretimiyle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde normalleşme sürecini bugün itibarıyla, bugün almış olduğumuz kararlarla başlatmış oluyoruz.