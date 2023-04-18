MEB'den flaş BİLSEM sınavı kararı, açıklandı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ''Bir müjde verdik'' demişti! İlkokul 1.2.3. sınıf öğrencileri...

BİLİM VE SANAT MERKEZİ´ NE HANGİ SINIFLARDAN ÖĞRENCİ ALINMAKTADIR?

Bilim ve Sanat Merkezlerine hangi sınıf seviyelerinden öğrenci alınacağı, her yıl Bakanlıkça belirlenmektedir. Bakanlık kararı doğrultusunda 2018-2019 yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflardan tanılama yapılmıştır. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir