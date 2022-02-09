MEB'de kaideler değişti, flaş karar ve artık zorunlu! Yeni döneme giriliyor o sınav kaldırıldı, mülakat da yok! Milli Eğitim Bakanlığı...
Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) yeni döneme girildi. Uzun süredir gündemde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanması için hazırlıklarda artık sona geliniyor. Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla birlikte öğretmenlerin meslek hayatı tamamen değişiyor. Buna göre artık AKS uygulanmayacak. Öğretmenler 240 saatlik bir mesleki gelişim ve oryantasyonlarıyla ilgili eğitime tabii tutulacaklar. Eğitimler zorunlu olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuya ilişkin kritik açıklamalar geldi. İşte Bakan Özer'in açıklamaları ve kanunun uygulanmasına yönelik detaylar...
MEB'de kaideler değişti, flaş karar verildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasına yönelik yönetmelik çalışmasında sona geliniyor. Kanunla birlikte öğretmenlik bir kariyer mesleği haline getirilecek. Yeni dönemde öğretmenler AKS ve mülakat stresinden de kurtuluyor. Öğretmenler artık sınavlar yerine oryantasyon sürecine girecek ve mesleki eğitim alacak. İşte öğretmenlerin dikkatle takip ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detayları...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de hafta başında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasına yönelik yönetmelik çalışmalarıyla ilgili"Önümüzdeki haftadan itibaren eğitimle ilgili tüm paydaşların görüşünü alarak hazırlamış olduğumuz yönetmeliğe son şeklini vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
AKS KALDIRILDI: Aday öğretmenlik, üniversiteden mezun olduktan sonra, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanan kişinin atandıktan sonraki 1 yıllık dönemine verilen isim. En az 1 yıl içinde çalışıp başarılı performans gösteren öğretmenler, Adaylık Kaldırma Sınavı'na (AKS) giriyordu. Sınavda başarı gösteren kişiler öğretmen olarak atanıyordu. Yeni dönemde artık AKS uygulanmayacak. Bunun yerine mesleki gelişim temelli bir değerlendirme süreci getirilecek.
240 SAAT EĞİTİM: Adaylık için minimum bir yıl, maksimum 2 yıllık bir süre öngörülüyor. Bundan sonraki öğretmen atamalarında öğretmenler, okullarına gidecekler ama hemen dersten sorumlu olmayacaklar. Öğretmenler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. 240 saatlik bir mesleki gelişim ve oryantasyonlarıyla ilgili eğitim alacaklar, sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamaları tamamlayacaklar.