MEBBİS il içi tayin sonuç ekranı 2022: personel.meb.gov.tr DUYURU: İl içi atama tayin sonuçları açıklanan iller: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya il içi atama sonuçları...

MEB'in güncel takvimine göre öğretmenlerin atama sonuçları 19 Temmuz'da yani salı günü ilan edilecek. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğretmenler atama sonuçlarını illerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlayacağı listeler üzerinden sorgulayabilecekler.