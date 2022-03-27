MEB yeni programı açıkladı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer erişime açıldığını duyurdu! Hedef 350! Tüm şehirler için geçerli! O öğrencilerin tümü...

Bakan Özer, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla iki yeni psikoeğitim programının erişime açıldığını müjdeledi. Özer ayrıca Bakanlık olarak tüm kademelerde okullaşma oranlarını yükselterek eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için pek çok çalışma yürütüldüğünü, bu doğrultuda öğrenciler arasındaki başarı farkını azaltmada kritik öneme sahip olan okul öncesi döneme daha büyük önem atfettiklerini vurguladı ve 6 ayda 102 yeni anaokulu ve 7 bin 800 yeni ana sınıfını hizmete açtıklarını duyurdu. İşte MEB'de son gelişmeler...