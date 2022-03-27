MEB yeni programı açıkladı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer erişime açıldığını duyurdu! Hedef 350! Tüm şehirler için geçerli! O öğrencilerin tümü...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla okul öncesi eğitime erişimin yaygınlaştırılmasına yönelik koyduğu hedeflere ilişkin gelişmeleri aktardı. Buna göre bu yılın sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yaparak okul öncesinde var olan eğitim kurumu kapasitesi yüzde 100 artırılacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullaşma oranlarını artırmak için 81 ilde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 6 ay gibi kısa bir sürede 102 anaokulu ve 7 bin 800 ana sınıfını hizmete açtık. Böylece okul öncesi eğitim kurumlarımızın kapasitesini artırmada hedefimize daha yaklaşmış olacağız. '' dedi. Bakanlık ayrıca özel yetenekli öğrenciler için iki yeni program hazırladı. İşte detaylar...
Bakan Özer, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla iki yeni psikoeğitim programının erişime açıldığını müjdeledi. Özer ayrıca Bakanlık olarak tüm kademelerde okullaşma oranlarını yükselterek eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için pek çok çalışma yürütüldüğünü, bu doğrultuda öğrenciler arasındaki başarı farkını azaltmada kritik öneme sahip olan okul öncesi döneme daha büyük önem atfettiklerini vurguladı ve 6 ayda 102 yeni anaokulu ve 7 bin 800 yeni ana sınıfını hizmete açtıklarını duyurdu. İşte MEB'de son gelişmeler...
Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesinde eğitim kurumu kapasitesini arttırmaya devam ediyor. 6 ayda 102 yeni anaokulu ve 7 bin 800 yeni ana sınıfını hizmete açan MEB 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmayı hedefliyor.
Bu kapsamda hızla ilerleme katettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullaşma oranlarını artırmak için 81 ilde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 6 ay gibi kısa bir sürede 102 anaokulu ve 7 bin 800 ana sınıfını hizmete açtık. Böylece okul öncesi eğitim kurumlarımızın kapasitesini artırmada hedefimize daha yaklaşmış olacağız.
Yeni anaokulları ve ana sınıflarının yapımı için yürüttüğümüz süreç, planlandığı gibi ilerliyor. Bir yandan da bu dönemde çocuklarımızın okul öncesi eğitime erişimi için alternatif modeller de kullanıyoruz. Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi ana sınıfı ve Benim Oyun Sandığım gibi ev temelli modellerle okul öncesi eğitimi her çocuğumuza ulaştırıyoruz."
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN YENİ PROGRAMLAR AÇILDI
Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla iki yeni psikoeğitim programı erişime açıldı.