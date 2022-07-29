MEB düğmeye bastı ve karar çıktı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 12 Eylül itibariyle...

"Ama bizim kaliteyle ilgili göstermiş olduğumuz göstergelere çok dikkat etmemiz lazım." diyen Özer, "LGS, Çatalca'nın bir performansını gösteremez. Bakanlık olarak paylaşmıyoruz sonuçları. LGS'nin nereden nereye çıktığını nereden biliyorsunuz? Yani Çatalca'dan tüm Türkiye'ye söylemiş olalım bunu. Diyor ki biz veri paylaşımı için o değerlendirme için elde veri olması gerekiyor. Onun için bazı eğitim değerlendirmelerinde, bazı alışkanlıklardan kurtulmamız gerekiyor." dedi.



