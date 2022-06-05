Matematik, Fen Bilimleri soru ve cevap anahtarı! A-B-C kitapçığı LGS SAYISAL soruları PDF İNDİR 2022! meb.gov.tr LGS sayısal FULL soru kitapçığı!

2022 LGS matematik soruları ve cevapları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. LGS'nin ikinci oturumunda matematik ve fen bilimleri soruları soruldu. Haberimizden LGS sayısal soru ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz!