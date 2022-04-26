Mahmut Özer’den flaş YÜZ YÜZE EĞİTİM açıklaması! 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen kulak kesildi! 27 Nisan’dan itibaren...

Zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Bu süreç gerçekten çok zorlu bir süreç oldu. Özellikle yüz yüze ara verdikten sonra kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime başlayabilmek çok ciddi bir irade gerektiriyordu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak iki nokta üzerinde çok ısrarla durduk. Birincisi okulların tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de son kapatılması gereken yerler olduğu gerçeğidir.