Mahmut Özer 'Uzatıldı' diyerek o illeri açıkladı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri okullara... MEB'den flaş karar, ertelendi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yeni açıklamalar geldi. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle öğrenciler, öğretmen ve veliler MEB'in son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bakan Özer son olarak bugün yeni eğitim öğretim takvimini açıkladı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Alınan kararlar tek tek duyuruldu. 81 ilde eğitim gören tüm öğrenciler merakla bekliyordu. Deprem bölgesindeki 10 ile Elazığ'ın da eklendiğini ifade eden Bakan Özer, bu kentteki öğrenciler için ikinci dönemde devam şartı aranmayacağını söyledi. Peki hangi ilde okullar ne zaman açılacak? İşte 1 Mart, 13 Mart, 27 Mart detayı...