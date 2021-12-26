Lise öğrencileri dikkat Resmi Gazete'de yayınlandı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Artık mazeret olmayacak' dedi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Lise öğrencilerini ilgilendiren mesleki eğitim stajına devlet katkısını içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır." ifadelerini kullandı. Yeni mesleki eğitim modeliyle ilgili düzenlemeye göre mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücretin tamamı artık devlet tarafından ödenecek. İşte Bakan Özer'in konuya ilişkin açıklamaları...
Mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile daha verimli dönemin başladığını dile getiren yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle iki önemli iyileştirmenin sağlandığını belirtti. Bunlardan biri mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin her ay almış oldukları asgari ücretin 3'te 1'ini artık devlet üzerine aldı. İkincisi de 3'üncü yılın sonunda kalfa olan öğrencilerimiz de 4'üncü yıla yani son sınıfa devam ederken artık asgari ücretin 3'te 1'i kadar değil asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilecekler. İşte detaylar...
LİSE 1,2,3 VE 4, SINIF ÖĞRENCİLERİNİ İLGİLENDİRİYOR!
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, İstihdamı Artıracak Yeni Mesleki Eğitim Modeli'ne ilişkin bilgi verildi. Mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinin hatırlatıldığı açıklamada kanunun detaylarına yer verildi.
ARTIK TAMAMINI DEVLET ÖDEYECEK
Yeni kanuna göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücretin tamamı, artık devlet tarafından ödenecek. Üçüncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin üçte birinden artık asgari ücretin yarısına yükseltildi. Bu ücretin tamamı da devlet tarafından ödenecek.
2 BİN 125 TL VERİLECEK
Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Özer şunları söyledi;
''4 yıllık eğitimi boyunca mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerimiz aylık asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücret alıyorlar. Aynı zamanda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyorlar. Cumhurbaşkanı'mızın da grup konuşmasında açıkladığı gibi 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle iki önemli iyileştirme sağlandı. Bunların biri mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin her ay almış oldukları asgari ücretin 3'te 1'ini artık devlet üzerine aldı. Yani işveren üzerindeki yükü kaldırmış oldu. Dolayısıyla işveren için mesleki eğitim merkezlerinden işletmelerine öğrenci almaları ve onların eğitimine katkıda bulunmaları çok cazip hale geldi. Diğer taraftan 3'üncü yılın sonunda kalfa olan öğrencilerimiz de 4'üncü yıla yani son sınıfa devam ederken artık asgari ücretin 3'te 1'i kadar değil asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilecekler. Asgari ücrette bu sene yapılan iyileştirmeyi göz önüne aldığınızda yani 4 bin 250 liralık bir orandan bahsettiğimiz zaman kalfalığa 2 bin 125 TL civarı bir ücret ve lise birden itibaren mesleki eğitime devam eden öğrencilerimiz de 1400 TL civarında bir ücret almış olacaklar''