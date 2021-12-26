Lise öğrencileri dikkat Resmi Gazete’de yayınlandı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Artık mazeret olmayacak’ dedi

2 BİN 125 TL VERİLECEK

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Özer şunları söyledi;

''4 yıllık eğitimi boyunca mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerimiz aylık asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücret alıyorlar. Aynı zamanda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyorlar. Cumhurbaşkanı'mızın da grup konuşmasında açıkladığı gibi 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle iki önemli iyileştirme sağlandı. Bunların biri mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin her ay almış oldukları asgari ücretin 3'te 1'ini artık devlet üzerine aldı. Yani işveren üzerindeki yükü kaldırmış oldu. Dolayısıyla işveren için mesleki eğitim merkezlerinden işletmelerine öğrenci almaları ve onların eğitimine katkıda bulunmaları çok cazip hale geldi. Diğer taraftan 3'üncü yılın sonunda kalfa olan öğrencilerimiz de 4'üncü yıla yani son sınıfa devam ederken artık asgari ücretin 3'te 1'i kadar değil asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilecekler. Asgari ücrette bu sene yapılan iyileştirmeyi göz önüne aldığınızda yani 4 bin 250 liralık bir orandan bahsettiğimiz zaman kalfalığa 2 bin 125 TL civarı bir ücret ve lise birden itibaren mesleki eğitime devam eden öğrencilerimiz de 1400 TL civarında bir ücret almış olacaklar''