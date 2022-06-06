LGS TÜM KİTAPÇIKLAR CEVAP ANAHTARI 2022! LGS sayısal cevap anahtarı A-B-C-D kitapçığı! PDF MEB sayfa sayfa soruları cevapları görüntüle meb.gov.tr
LGS SAYISAL VE SÖZEL TÜM KİTAPÇIKLAR CEVAP ANAHTARI 2022! MEB A-B-C-D soruları ve cevaplarını yayımladı. LGS adayları sınav bitişinden itibaren meb.gov.tr adresine girerek soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını görüntülemeye başladı. 81 il genelinde merkezi olarak uygulanan Liseye Geçiş Sistemi sınavının sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Adaylar daha sonra tercih dönemine girecek. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınavda sözel oturumda 50 soru, sayısal oturumda toplam 40 soru soruldu. İşte PDF MEB sayfa sayfa LGS soruları cevapları görüntüle!
06.06.2022 09:20 - Son Güncelleme: 06.06.2022 09:20
Liseye geçiş sınavına giren 1 milyondan fazla öğrenci, LGS soru ve cevaplarını araştırıyor. İyi bir liseye gitme hayali kuran öğrenciler aylardır hazırlık yapıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran Pazar günü uygulanan LGS'de ter döken adaylar şimdi de kitapçık üzerinden cevaplarını karşılaştırmak istiyor. Peki 2022 LGS sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte MEB meb.gov.tr LGS TÜM KİTAPÇIKLAR CEVAP ANAHTARI 2022!